"Vamos discutir cinco iniciativas legislativas relacionadas com o interior, tendo presente que temos um interior altamente desertificado e um país altamente desequilibrado: a população que reside no interior não chega a 20% da população portuguesa", explicou o vice-presidente da bancada do PSD Luís Gomes, em declarações aos jornalistas.

No debate temático sobre o interior marcado pelo PSD, os sociais-democratas apresentam cinco projetos de resolução (sem força de lei), considerando que é preciso "não começar a casa pelo telhado, mas pelas fundações".

"Defendemos reformas de fundo para o interior do país e o PSD, a seu tempo, irá apresentá-las, mas não adianta de nada apresentarmos essas reformas de fundo se as questões de proximidade não estiverem garantidas", apontou.

Por exemplo, uma das recomendações do PSD ao Governo é que promova a competitividade das regiões do interior através do investimento na melhoria das condições de saúde nestes territórios, indo ao pormenor de detalhar os pedidos de reabertura de serviços que se encontram encerrados desde março de 2020, ou que "assegure uma adequada cobertura territorial em Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER)".

"Vai ser um debate sobre a dignificação da qualidade de vida das pessoas e dos territórios do interior. O interior precisa de políticas estruturantes, mas até lá precisa de obras de proximidade, que têm a ver com a qualidade de vida das pessoas", disse.

O deputado Luís Gomes apelou a que o Governo, ao contrário do que tem sido habitual nos agendamentos do PSD, possa marcar presença neste debate.

"Se não equilibrarmos o nosso país, cada vez mais a vida é infernal nas grandes cidades e nas grandes Áreas Metropolitanas. É insustentável para o país continuar a investir em mais sistemas de transporte dentro das grandes cidades quando temos um interior totalmente desertificado", defendeu.

Além do projeto de resolução sobre saúde, o PSD faz ainda outras quatro recomendações ao Governo.

Numa delas, pede ao executivo que melhore as condições de acessibilidade a estes territórios -- apelando, por exemplo, à construção da ligação em perfil de autoestrada entre Coimbra e Viseu -, que reveja e atualize os programas regionais de ordenamento do território e melhore as condições de conectividade digital do interior do país ou que desenvolva políticas de regadio para promover a competitividade das regiões do interior.

Finalmente, os sociais-democratas recomendam ao Governo que promova a competitividade das regiões do interior através do investimento no património, cultura e desporto, apelando, por exemplo, a que crie o Centro para a Promoção e Valorização do Tapete de Arraiolos e "proceda à equiparação do regime contributivo das bordadeiras da Madeira às tapeteiras de Arraiolos, para efeitos de regime contributivo especial, bem como no que diz respeito à idade de acesso à pensão de velhice".

