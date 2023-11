Luís Montenegro falava aos jornalistas, na sede nacional do PSD, após o anúncio do Presidente da República que vai dissolver o parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 10 de março.

"Quero em nome do PSD dar nota do respeito e da concordância que temos com a decisão do Presidente da República. Era inevitável que a palavra fosse devolvida ao povo português", afirmou o presidente do PSD.

Luís Montenegro defendeu que "é urgente restabelecer o prestígio, credibilidade e confiança das pessoas nas instituições democráticas", acusando o PS de "mergulhar Portugal no terceiro pântano político em 22 anos".

SMA // SF

Lusa/fim