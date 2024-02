"Estamos preparados para apresentar um Governo, uma moção de confiança e um Orçamento na Assembleia [Legislativa] num breve prazo possível de tempo, já que mantemos uma maioria parlamentar estável", afirmou o presidente do Conselho Regional do partido, João Cunha e Silva.

Para o social-democrata, "isso seria bom para a Madeira, porque rapidamente a Madeira voltava a funcionar".

"Caso contrário, estará instalada a instabilidade e a ingovernabilidade que um Governo de gestão normalmente transporta consigo", reforçou.

João Cunha e Silva falava aos jornalistas após uma reunião com o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço, no Funchal.

O representante da República terminou hoje a audição dos nove partidos com assento na Assembleia Legislativa -- PSD, PS, JPP, CDS-PP, Chega, PCP, IL, PAN e BE --, na sequência da exoneração do presidente do Governo Regional (de coligação PSD/CDS-PP, com apoio parlamentar do PAN) e consequente demissão do executivo, após Miguel Albuquerque ter sido constituído arguido no âmbito de uma investigação a suspeitas de corrupção na Madeira.

"Se o senhor representante da República aceitar a nossa sugestão para nomear um governo, nós, no dia em que o senhor representante comunique essa situação, estaremos em condições de reunir de urgência a comissão política regional, que é quem tem competência para escolher nomes para líder e nomes para o Governo, e nesse dia apresentaremos o Governo aqui ao senhor Presidente da República", declarou.

