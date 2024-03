A informação consta de um comunicado assinado pelos presidentes do PSD, Luís Montenegro, e da IL, Rui Rocha.

No comunicado, distribuído aos jornalistas no parlamento, os dois partidos confirmam que "nos últimos dias decorreram contactos entre as direções dos dois partidos no sentido de avaliar diferentes cenários políticos".

PSD e IL concluíram que "o diálogo deve manter-se durante a legislatura que agora se inicia" e comprometem-se a discutir "sempre que tal se justificar" as melhores soluções em "matérias relevantes para a vida e o futuro dos portugueses".

No entanto, refere o segundo ponto do comunicado, "não avançarão nesta altura para a celebração de entendimentos alargados, aqui incluídos os que dizem respeito à formação do novo Governo".

Os dois partidos sublinham ainda que estes contactos decorreram "num clima de grande abertura e com respeito integral pelo princípio da boa-fé, num quadro muito exigente que impõe a todos os agentes políticos um elevado sentido de responsabilidade".

