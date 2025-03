PSD e CDS acordam solução de governo maioritário na Madeira que inclui líder dos democratas-cristãos

Funchal, Madeira, 25 mar 2025 (Lusa) -- As estruturas regionais do PSD e do CDS-PP na Madeira definiram hoje um acordo pós-eleitoral que assegura a maioria parlamentar na região e inclui a integração do líder dos democratas-cristãos do arquipélago no executivo.