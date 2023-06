Hugo Soares reagia, em conferência de imprensa na sede nacional do partido, às respostas hoje enviadas pelo primeiro-ministro, António Costa, ao PSD relativas à atuação dos serviços de segurança na recuperação de um computador levado do Ministério das Infraestruturas, em que afirma que a ação do SIS não envolveu qualquer autorização sua nem resultou de sugestão do seu secretário de Estado Adjunto, António Mendonça Mendes.

Questionado se o PSD admite avançar com uma comissão de inquérito à atuação das "secretas", Hugo Soares reafirmou que o partido não exclui qualquer instrumento, até porque ainda falta ouvir no parlamento Mendonça Mendes, mas deixou algumas dúvidas sobre a utilidade deste mecanismo.

"Se temos ministros a mentir numa comissão parlamentar de inquérito com a anuência do primeiro-ministro, colocamos em causa a sua utilidade, se for para os ministros continuarem a mentir", disse.

O dirigente social-democrata acusou ainda o Governo de parecer "ter interesse em prolongar esta novela": "Sinceramente, dá a sensação de que o Governo não fala propositadamente com clareza e com verdade ao país, porque enquanto esta novela prossegue, há uma vida real lá fora", disse.

"Face às respostas hoje dadas pelo primeiro-ministro, das duas uma: ou demite imediatamente o ministro João Galamba, a quem imputou de ter mentido ao parlamento numa comissão de inquérito e ao país ou podemos dizer que o senhor primeiro-ministro se demitiu do país", afirmou.

