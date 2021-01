Rui Rio admitiu esta possibilidade no final de uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, depois de questionado pelos jornalistas sobre as condições para a realização das eleições presidenciais no próximo dia 24, com o país numa situação de confinamento quase geral por causa da epidemia de covid-19.

O líder social-democrata começou por observar que há uma grande probabilidade de os portugueses estarem sujeitos a um confinamento no próximo dia 24, tendo então de existir nesse domingo "uma exceção para as pessoas poderem sair para votar".

"Se entre os candidatos houver unanimidade de que, independentemente destas circunstâncias, se sentem confortáveis para haver eleições, não tenho nada a dizer. Mas, se houver candidatos que entendem que não podem fazer campanha eleitoral minimamente e, ainda por cima, no dia das eleições há confinamento, então, naturalmente, caso essa questão seja levantada, o PSD estará disponível em sede de Assembleia da República para procurar encontrar um consenso no sentido do adiamento", afirmou Rui Rio.

Rui Rio frisou em seguida que não será o PSD a levantar essa questão do eventual adiamento das eleições presidenciais, "mas se os candidatos assim o sentirem pode-se ver" a questão.

"Há constrangimentos constitucionais pesados, eu sei. Mas, havendo consenso e bom senso, obviamente, tudo se resolve", alegou.

