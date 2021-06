"Faz [Presidente da República] um sublinhado, que notei, que é a forma como integramos os imigrantes, com i, nós que somos um país historicamente de emigrantes", disse Rui Rio numa conferência de imprensa realizada no sede do partido, no Porto.

O social-democrata referiu que o país também gosta que os compatriotas que estão fora sejam bem tratados e valorizados face ao trabalho que desempenham.

Assumindo não ter tido oportunidade de ouvir o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na íntegra, mas sim lido as notícias, o líder do PSD salientou estar de acordo com o "impulso" que o chefe de Estado deu e procura dar aos portugueses para saírem da situação que a pandemia de covid-19 causou com o auxílio do dinheiro europeu.

O chefe de Estado defendeu hoje "ainda mais sentido humano" no acolhimento dos emigrantes que regressam ao país e dos imigrantes, "uns e outros tantas vezes esquecidos".

No seu discurso na cerimónia militar comemorativa do 10 de Junho, no Funchal, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou: "Esta terra de emigração, de partida, impõe-nos que levemos mais longe o que nos liga às nossas comunidades dispersas pelo universo que tanto prestigiam Portugal".

"É necessário prosseguir e melhorar o que já fizemos no ensino da língua de Camões, na proteção social, nas condições efetivas para que os passos enormes já dados no voto, desde os tempos em que se negava esse voto nas presidenciais, de modo a não se tenha de percorrer milhares de quilómetros para o exercer, que prossigamos e melhoremos o que já fizemos", acrescentou.

