Na mensagem a propósito do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se assinala na quarta-feira, o grupo parlamentar do PSD refere que este ano, "devido à pandemia da covid-19, tudo será diferente".

"As cerimónias oficiais que iriam decorrer na Madeira e na África do Sul, foram canceladas, ficando reduzidas a uma sessão em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos", prossegue a mensagem.

O PSD considera que "isso não retira, de forma alguma, a importância a este dia".

"Estou certo de que as nossas comunidades saberão encontrar formas de celebrar este dia respeitando todas as regras de segurança sanitárias", refere na missiva o deputado social-democrata Carlos Alberto Gonçalves.

Segundo o PSD, a pandemia de covid-19 "impediu também a habitual planificação das férias de verão em Portugal, tendo em conta as restrições à circulação de pessoas que foram impostas pelos diversos países e a incerteza que ainda existe quanto ao futuro".

"É uma situação que tem preocupado muitos dos nossos compatriotas residentes no estrangeiro e o grupo parlamentar tem procurado obter o máximo de informações apresentando várias perguntas ao Governo sobre esta matéria e alertando, em diversos momentos, na Assembleia da República para a necessidade de se esclarecer, em tempo útil, esta situação".

O PSD lamenta que "a mensagem do Governo não tenha permitido clarificar, para já, esta questão, permitindo o avolumar de muitas incertezas entre os portugueses residentes no estrangeiro, quanto à possibilidade de virem ou não a Portugal no verão".

"Ao mesmo tempo, não podemos também deixar de lamentar a ausência de medidas de apoio na área das comunidades portuguesas, no sentido de mitigar as consequências da pandemia da covid-19, ao contrário do que acontece já noutros setores em Portugal", prossegue a mensagem.

Sobre a efeméride, o partido desejou que o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas "seja realmente uma oportunidade para as comunidades participarem na construção do futuro de Portugal".

"Com elas, seremos mais capazes de superar as dificuldades que os próximos anos nos possam trazer. Elas terão um papel fundamental na recuperação económica de Portugal", refere-se.

