"O Partido Socialista anuncia a suspensão de todas as atividades públicas de campanha eleitoral, solicitando aos seus militantes, dirigentes e candidatos que se associem à homenagem coletiva que os portugueses devem dedicar a Jorge Sampaio", anunciaram os socialistas em comunicado.

O CDS-PP, através do seu líder, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou o cancelamento da agenda de pré-campanha enquanto aguarda as decisões sobre luto nacional e as exéquias do antigo Presidente da República para decidir como procederá nos próximos dias.

O presidente do PSD, Rui Rio, manteve a primeira ação de pré-campanha que tinha hoje programada, em Porto Mós, distrito de Leira, e questionado sobre se vai manter as ações de pré-campanha, disse aguardar pela intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para reprogramar aquilo que tem definido.

A CDU vai manter a sua pré-campanha, na qual o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, tem hoje previsto iniciativas no Couço, concelho de Coruche, e em Santarém.

"A CDU adequará a sua ação de esclarecimento e intervenção eleitoral ao momento, garantindo a sobriedade e respeito que a Jorge Sampaio é devido. Conhecendo-se Sampaio é legítimo afirmar olhando para o seu percurso de intervenção cívica e política que isso corresponde ao sentido do seu posicionamento", divulgou, numa nota enviada à Lusa.

O BE transformou uma conferência de imprensa da coordenadora, Catarina Martins, agendada para a sede do partido, numa declaração sobre Jorge Sampaio, e decidiu cancelar a pré-campanha hoje, que previa um comício em Salvaterra de Magos, assim como no sábado.

"Nós decidimos para já cancelar estes dois dias de campanha, estamos a reformular a nossa agenda", declarou Catarina Martins.

O PAN (Pessoas-Animais-Natureza) cancelou a ação de pré-campanha em Lisboa, em que estava prevista a participação da porta-voz, Inês de Sousa Real.

