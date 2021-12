Em declarações à agência Lusa, o secretário nacional do PS para a Organização, Pedro do Carmo, referiu que o processo de escolha dos candidatos a deputados nas diferentes federações socialistas arrancará já esta quarta-feira, em Viana do Castelo.

De acordo com os estatutos do PS, cabe às comissões políticas federativas de cada distrito aprovar cerca de dois terços dos candidatos a deputados.

O restante terço é da responsabilidade direta do secretário-geral, António Costa -- a chamada quota nacional. Pertence também ao líder partidário a escolha dos diferentes cabeças de listas do PS nos círculos eleitorais do território continental.

Depois de Viana do Castelo, segundo o secretário nacional do PS para a Organização, a federação do Algarve indicará os seus nomes de candidatos a deputados na quinta-feira, mas a maioria das comissões políticas de federação tem a respetiva reunião marcada para sexta-feira.

Na sexta-feira, referiu o dirigente e deputado Pedro do Carmo, reúnem-se federações como Aveiro, Braga, Baixo Alentejo, Guarda, Portalegre, Viseu ou Porto.

A Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) será a última a fechar a sua proposta de candidatos a deputados, o que deverá acontecer horas antes de se iniciar a Comissão Política Nacional do PS que fechará todas as listas.

