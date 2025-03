Em comunicado enviado às redações, o Grupo Parlamentar do PS indica que, em menos de um ano de mandato, o Ministério da Saúde "tem acumulado um número significativo de exonerações, demissões e não reconduções de membros dos Conselhos de Administração (CA) de diversas Unidades Locais de Saúde (ULS), sem que sejam apresentadas justificações claras ou respostas à população".

"Estas mudanças, que ocorrem de Norte a Sul do país, não só são desestruturantes para os serviços e unidades de saúde, como também representam um custo acrescido para o erário público, uma vez que algumas destas exonerações são acompanhadas pelo pagamento de indemnizações", criticam.

Segundo os socialistas é preciso conhecer a posição do atual diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, "sobre a instabilidade que se vive no Serviço Nacional de Saúde".

"A audição do Dr. Álvaro Almeida permitirá esclarecer as razões que estão na base destas exonerações e demissões, bem como compreender as medidas que estão a ser tomadas para garantir a estabilidade e o bom funcionamento do SNS", justificam os socialistas.

O PS pede a audição urgente de Álvaro Almeida para que preste "todos os esclarecimentos sobre as decisões tomadas e as consequências das mesmas".

JF // JPS

Lusa/fim