"Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional [PSD/CDS-PP], foi constituído arguido e é suspeito de vários crimes de corrupção. Perante estes factos, deixou de ter condições para governar a Madeira", afirmou o líder socialista em conferência de imprensa na sede do partido, no Funchal.

Considerando que o social-democrata Miguel Albuquerque "perdeu de forma irreversível e irremediável a confiança dos madeirenses e dos porto-santenses", Paulo Cafôfo exigiu a sua demissão.

"Exigimos a sua demissão", afirmou.

Paulo Cafôfo disse também que devem ser convocadas eleições antecipadas, na sequência do processo de investigação e buscas da Polícia Judiciária, que motivou a detenção, na quarta-feira, do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), e de dois gestores ligados ao grupo de construção AFA.

"Obviamente, eu, ao pedir a demissão do presidente do Governo, estou a requerer que, dentro dos tempos que estão constitucionalmente previstos, que possa existir eleições antecipadas aqui na Região Autónoma da Madeira", declarou Paulo Cafôfo.

