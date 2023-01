"O PS tem todas as condições para continuar a assegurar a estabilidade política do país", disse João Torres na sede do PS, em Lisboa, em reação à mensagem de Ano Novo do Presidente da República, na qual Marcelo Rebelo de Sousa avisou que só o Governo e a sua maioria "podem enfraquecer ou esvaziar" a estabilidade política existente em Portugal.

O dirigente socialista sublinhou que "existe uma convergência plena entre a mensagem do senhor Presidente da República e aquela que é a perspetiva ou a leitura do PS".

Para João Torres, a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa aos portugueses foi "profundamente realista", desde logo na leitura do contexto europeu e internacional.

"Mas, também realista no reconhecimento dos indicadores desde logo económicos ou mesmo sociais em que Portugal tem estado manifestamente melhor do que outros estados membros da União Europeia", acrescentou.

O dirigente do PS garantiu ainda que o partido "honrará essa escolha por parte dos portugueses e o compromisso da estabilidade que firmou com eles na sequência" das eleições legislativas antecipadas que venceram com maioria absoluta em 2022.

"Partilhamos mesmo com o senhor Presidente da República aquela que é a sua ambição para o ano de 2023", disse ainda.

