A arruada no Chiado com o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, está marcada para as 14:30 e a campanha do PS para as eleições de domingo encerra à noite com um comício no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

O PSD vai descer o Chiado um pouco mais tarde, às 16:00, momento que encerra a campanha dos social-democratas. Horas antes, o presidente do PSD, Rui Rio, tem uma reunião com a Liga dos Bombeiros Portugueses e um almoço com a Confederação do Turismo de Portugal.

Por Lisboa vai também andar o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, que de manhã visita o mercado de Alvalade e ao fim da tarde participa numa arruada na baixa da cidade.

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, começa o dia com encontros com a Associação Nacional de Estudantes de Medicina e ativistas e associações que estão contra o encerramento do Skate Parque das Gerações, em Cascais, e de seguida faz uma viagem de comboio entre São João do Estoril e Algés, onde visita o mercado.

Depois de uma nova viagem de comboio até ao Cais do Sodré, Inês de Sousa Real participa num evento pela cultura e pela igualdade de género e numa ação de rua entre o Largo Camões e a Praça do Comércio, terminando a campanha eleitoral do PAN com um jantar.

Rui Tavares, do Livre, também vai estar no último dia de campanha em Lisboa, onde vai distribuir folhetos em vários locais do centro da cidade e à noite vai fazer diretos nas várias redes sociais do partido.

André Ventura, do Chega, tem um almoço-comício em Cascais, uma arruda entre o Largo de Camões e o Rossio e um jantar-comício no Barreiro.

A caravana do Bloco de Esquerda vai estar no Porto e o termina a campanha com um comício na Alfândega.

Também no Porto, o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, visita de manhã o aeroporto Francisco Sá Carneiro e à tarde as plataformas Infraspeak e TonicApp, encerrando a campanha no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, começa o dia na Maia, ao fim da tarde participa num desfile na baixa do Porto e a campanha da CDU termina em Braga.

