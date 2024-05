Numa conferência de imprensa conjunta no Funchal, o líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, anunciou que o compromisso alcançado hoje com o JPP envolve também "não viabilizar qualquer solução governativa apresentada pelo PSD".

No domingo, o PSD de Miguel Albuquerque (presidente do executivo madeirense desde 2015) voltou a vencer as legislativas regionais e elegeu 19 deputados, afirmando-se disponível para assegurar um "governo de estabilidade", mas o PS considerou haver margem para construir uma alternativa.

Os socialistas, principal força da oposição, mantiveram os 11 assentos parlamentares do mandato anterior e o JPP, terceira força política na região, aumentou a sua bancada de cinco para nove elementos.

A direita -- PSD, Chega, CDS e IL -- consegue somar 26 lugares, a que se poderia juntar ainda o do PAN, mas os partidos declararam ter reservas sobre entendimentos com os sociais-democratas.

