"O que encontrarão no projeto de lei é uma maior redistribuição, é um alívio maior para os rendimentos entre 1000 e 2500 euros", defendeu Alexandra Leitão numa conferência de imprensa no parlamento.

Para a líder parlamentar do PS, o seu partido usa "de forma muito mais justa" a margem de 348 milhões de euros que o Governo apresentou na sua proposta de lei para alívio fiscal, assegurando que a proposta dos socialistas "tem mais justiça fiscal, é mais redistributiva e que chega a mais gente".

Questionada sobre o sentido de voto do PS face à proposta de lei que será apreciada no parlamento na quarta-feira, Alexandra Leitão começou por referir que o PS, "como partido responsável" apresentou este projeto de lei que cumpre o que consta do seu programa eleitoral, ou seja, a "redução do IRS para as classes médias dentro da margem orçamental".

"Também temos a expectativa que o nosso projeto possa vir a ser aprovado. Dentro dessa responsabilidade e dentro dessa expectativa que temos, essa pergunta pode aliás ser devolvida a outros partidos, estamos disponíveis para o debate parlamentar e neste momento não adiantamos mais. Temos um projeto, é nesse que nos revemos essencialmente", respondeu apenas.

Conforme noticiado segunda-feira pela agência Lusa, o PS quer concentrar nos escalões de rendimento mais baixos o alívio fiscal do IRS decidido pelo Governo, defendendo uma redução maior das taxas nesses escalões do que a proposta do executivo e um reforço do mínimo de existência.

