Esta posição foi transmitida aos jornalistas pelo presidente do PS, Carlos César, no Palácio de Belém, em Lisboa, onde o Presidente da República esteve hoje a ouvir os oito partidos com assento parlamentar para uma eventual dissolução do parlamento.

Segundo Carlos César, a nomeação de outro primeiro-ministro "é a solução preferencial" que o PS apresentou ao chefe de Estado.

"Não me podem incluir nesse lote, mas o PS considera que tem soluções que pode apresentar ao senhor Presidente da República para dirigir um novo Governo", acrescentou, referindo que, na reunião de hoje, não foi proposto nenhum nome em concreto ao chefe de Estado.

