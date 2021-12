"O PS é o grande partido do centro político e do centro-esquerda em Portugal. O único partido que sempre deu provas de se entender mesmo com a extrema-direita foi precisamente a liderança do PSD quando aceitou o acordo com o Chega nos Açores e quando chegou a este congresso e disse que era um partido contra o sistema", declarou José Luís Carneiro após assistir à sessão de encerramento do 39.º Congresso do PSD, no Europarque em Santa Maria da Feira (Aveiro).

Para o número dois do PS, o PSD de Rio "está a aproximar-se da extrema-direita e não do posicionamento político ao centro como o país precisa".

José Luís Carneiro considerou que "há uma agenda que apenas aparece nas entrelinhas e que tem de ser clarificada pelo PSD".

"A garantia que damos aos portugueses é que o PS sempre colocou o interesse do país acima dos interesses partidários. É preciso lembrar que quem colocou os interesses partidários acima dos interesses do país foram aqueles que chumbaram o Orçamento do Estado", sustentou.

