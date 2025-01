O valor total de pagamentos ascende a 6.129 milhões de euros, o que corresponde a 28% da dotação e do valor contratado e a 30% do aprovado.

As empresas (2.156 milhões de euros) e as entidades públicas (1.387 milhões de euros) foram as que mais receberam.

Seguem-se as autarquias e áreas metropolitanas (726 milhões de euros), as empresas públicas (645 milhões de euros), as escolas (448 milhões de euros), as instituições de ensino superior (248 milhões de euros) e as famílias (198 milhões de euros).

Depois estão as instituições da economia solidária e social (180 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (141 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 20.316 milhões de euros, o que equivale a 91% da dotação e do valor contratado.

Destacam-se as empresas (5.812 milhões de euros), as entidades públicas (4.835 milhões de euros) e as empresas públicas (2.908 milhões de euros).

As escolas (1.026 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (803 milhões de euros) fecham o top cinco.

Abaixo estão as instituições da economia solidária e social (559 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (405 milhões de euros) e as famílias (241 milhões de euros).

Até 26 de dezembro, o PRR recebeu 349.861 candidaturas, mais 60 face à semana anterior.

Já as candidaturas aprovadas estão em 206.184, um aumento de 154.

Dos 463 marcos e metas acordados com Bruxelas, Portugal já cumpriu 147 e 30 estão em avaliação.

Após a reprogramação do PRR, aprovada em setembro de 2023, a dotação do plano ascendeu a 22.216 milhões de euros.

Portugal já recebeu 11.396 milhões de euros, ou seja, 51% do valor do plano.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

PE // EA

Lusa/Fim