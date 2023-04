Próxima Estratégia para a Integração das Comunidades Ciganas em vigor no segundo semestre

A próxima Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC) vai entrar em vigor no segundo semestre, com especial enfoque no combate ao abandono escolar, adiantou hoje o gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.