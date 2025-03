De acordo com o mais recente boletim diário da progressão da doença na província de Nampula, o surto provocou um acumulativo de 1.994 casos da doença, de 17 de outubro a 26 de março, em cinco distritos, casos de Nampula, Larde, Mogovolas, Murrupula e Angoche.

Nas últimas horas registaram-se mais 60 casos de cólera na província, além de um morto desde a última atualização, em 24 de março, com 40 doentes internados atualmente em unidades hospitalares da província.

De acordo dados anteriores das autoridades de saúde, a província contava 579 casos acumulados desde outubro até final de fevereiro, com 26 óbitos, em três distritos, número que no balanço no início desta semana subiu para 1.772 infetados e 36 mortos, em cinco distritos, voltando a disparar na atualização de hoje.

A situação de cólera na província foi abordada hoje pelo Presidente da República, que se encontra de visita a Nampula, tendo Daniel Chapo apelado aos esforços de higiene da população, durante um comício popular: "Cólera é uma doença de mão suja. Durante o dia nós pegamos muitas coisas, por isso, quando nós queremos comer temos que lavar as mãos, quando não fazemos isso, principalmente nesta época chuvosa, existe um bichinho que provoca a cólera (...). Para não termos cólera e malária, o segredo é limparmos onde nós nos encontramos".

Na ocasião, o chefe de Estado lamentou o facto de alguns populares terem destruído unidades sanitárias, alegando que estavam a propagar a cólera na região, numa campanha de desinformação que se regista localmente há vários meses.

"Estão a destruir hospital do povo. Nesta nossa cidade tínhamos centros de saúde onde mulher grávida fazia consulta perto de casa (...), há centros de saúde que estão a ser destruídos aqui na nossa província, porque alguém inventa que traz cólera", lamentou Daniel Chapo.

O atual surto de cólera foi declarado em 17 de outubro de 2024, em três regiões das províncias de Nampula e na província da Zambézia.

Devido à onda de desinformação, com as comunidades a acusarem os técnicos de saúde no terreno de estarem a propagar a doença, populares de Mogovolas destruíram o centro de tratamento da cólera, bem como o bloco operatório do parceiro estratégico do Governo, a organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras.

AYF // MLL

Lusa/Fim