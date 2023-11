"Quero manter essa equidistância e espero que me compreenda, porque há outras instâncias" legalmente encarregadas de se pronunciar sobre matéria eleitoral, afirmou Isac Chande, em resposta a Silvério Ronguane, deputado do MDM.

O Provedor de Justiça falava durante a sessão plenária de hoje dedicada à informação anual desta entidade à Assembleia da República.

Isac Chande disse que a legislação impede o Provedor de Justiça de abordar temas suscetíveis de serem vistos como de caráter político-partidário, sustentando que os litígios eleitorais são dirimidos pelos órgãos eleitorais, tribunais distritais e Conselho Constitucional.

"As leis eleitorais, relativamente aos ilícitos, estabelecem quais sãos os órgãos competentes", enfatizou.

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, regressou ao parlamento, depois de ter boicotado as anteriores três sessões, marcando a sua intervenção de hoje com fortes ataques aos órgãos eleitorais e exigindo uma reação a Isac Chande.

O deputado do MDM Silvério Ronguane afirmou que o Provedor de Justiça "não se pode furtar de crimes hediondos, aldrabices e atos corruptos praticados pelo STAE [Secretariado Técnico de Administração Eleitoral]", acusando o órgão de prática de delitos eleitorais.

O MDM faltou às primeiras três sessões plenárias do último trimestre dos trabalhos parlamentares como parte do seu protesto contra os resultados das eleições autárquicas de 11 de outubro.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, manteve hoje o boicote à Assembleia da República, também como estratégia de contestação aos resultados do escrutínio.

Com uma maioria qualificada de 184 dos 250 deputados, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder e anunciado pelos órgãos eleitorais como vencedor em 64 das 65 autarquias, esteve sempre presente nos trabalhos da Assembleia da República, mantendo o órgão a funcionar.

As ruas de algumas cidades moçambicanas, incluindo Maputo, têm sido tomadas por consecutivas manifestações da oposição apelidadas como de "repúdio" à "megafraude" no processo envolvendo as eleições autárquicas de 11 de outubro e aos resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), que atribuiu a vitória à Frelimo, e que têm sido fortemente criticados pelos partidos da oposição, sociedade civil e organizações não-governamentais.

A Renamo, que nas anteriores 53 autarquias (12 novas autarquias foram criadas este ano) liderava em oito, ficou sem qualquer município, apesar de reclamar vitória nas maiores cidades do país, com base nas atas e editais originais das assembleias de voto, tendo recorrido para o Conselho Constitucional (CC), última instância de recurso no processo eleitoral.

Alguns tribunais distritais chegaram a reconhecer irregularidades no processo eleitoral e ordenaram a repetição de vários atos eleitorais, enquanto na rua se realizam regularmente manifestações de contestação aos resultados anunciados, os quais terão ainda de ser confirmados pelo CC.

PMA // MLL

Lusa/Fim