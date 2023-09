Num debate aberto do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) sobre o conflito na Ucrânia, Guterres indicou que foram recolhidas por agências da ONU provas de violência sexual, de detenções arbitrárias e execuções sumárias - "maioritariamente pela Federação Russa" -, assim como foi registada a transferência forçada de civis ucranianos, incluindo crianças, para território sob controlo russo ou para a Federação Russa.

"Esta documentação é vital para uma responsabilização. A responsabilização por todas as violações dos direitos humanos é crucial, em conformidade com as normas e padrões internacionais", frisou Guterres, na presença do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O debate de hoje, presidido pelo primeiro-ministro albanês, Edi Rama, marca intervenção presencial de Zelensky no Conselho de Segurança.

O representante permanente da Rússia na ONU, Vasily Nebenzya, criticou o facto de a Albânia ter atribuído a Zelensky precedência no discurso em relação aos membros permanentes do Conselho de Segurança, advogando tratar-se de uma violação dos procedimentos do órgão.

"Temos aqui uma solução para isso: vocês param a guerra e o Presidente Zelensky já não precisa de falar aqui", respondeu Edi Rama, após uma troca de palavras com Nebenzya.

MYMM // PDF

Lusa/Fim