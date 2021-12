"A WSL colocou o Nazaré Challenge em 'stand by' [espera] para um potencial arranque no domingo, 12 de dezembro, ou segunda-feira, 13 de dezembro", adiantou em comunicado a WSL, apontando para um 'swell' (ondulação) grande e ventos favoráveis que dão à organização "grande confiança" para que o desenrolar da competição avance num dos dois dias.

A próxima chamada para a prova está marcada para sábado, 11 de dezembro, às 12:00, e, caso seja dada 'luz verde' ao evento, os competidores têm aproximadamente 34 horas para estarem prontos para competir.

"Esperamos ondas entre os 12 e os 18 metros no domingo e na segunda-feira, e estamos a analisar de perto as previsões ao longo dos próximos dias. Se virmos que as mesmas se confirmam, vamos fazer nova chamada no sábado para um potencial 'alerta verde'", afirmou a diretora da competição, Jessi Miley-Dyer.

Segundo a responsável da WSL, a organização está a trabalhar com o havaiano Garrett McNamara, antigo recordista da maior onda surfada do mundo, no 'canhão da Nazaré', sobre a decisão a tomar para avançar com um evento que se vai desenrolar num único dia, organizado em equipas de dois surfistas e condutores de 'jet ski'.

Em competição vão estar nove equipas, uma delas 100% portuguesa, com João de Macedo e António Silva, além de Nic von Rupp, que vai alinhar com o brasileiro Pedro Scooby.

Igualmente inscritos estão os brasileiros Rodrigo Koxa e Maya Gabeira, detentores dos recordes mundiais das maiores ondas surfadas, na Nazaré, fazendo duplas com o francês Eric Rebiere e com o alemão Sebastian Steudtner, respetivamente.

DN // JP

Lusa/Fim