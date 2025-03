Dezenas de jovens incendiaram caixotes do lixo na Praça Syntagma, no centro de Atenas, e a polícia, com equipamento antimotim, respondeu com gás lacrimogéneo e bastonadas, não houve ainda registo de feridos ou detidos.

Os confrontos eclodiram horas depois de os partidos da oposição terem desafiado o governo de centro-direita da Grécia com uma moção de censura no Parlamento.

Dias antes, uma greve geral e protestos de muito maior dimensão, alguns violentos, assinalaram o segundo aniversário da tragédia de 28 de fevereiro de 2023.

Muitas das vítimas da colisão frontal entre um comboio de passageiros e um comboio de mercadorias em Tempe, no norte da Grécia, eram estudantes universitários que regressavam de um longo fim de semana de férias, dezenas de pessoas ficaram feridas no acidente.

Os familiares das vítimas apelaram à mobilização em massa nas últimas semanas, afirmando que os políticos deviam ser responsabilizados pelas falhas que levaram à colisão.

Até à data, só foram acusados funcionários da ferroviária.

A moção de censura - liderada pelo principal partido da oposição, o socialista, e apoiada por três pequenos partidos de esquerda - não deverá ameaçar o governo do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, que detém 156 lugares no parlamento de 300 membros.

A votação está prevista para o final de sexta-feira.

Ao apresentar a moção, o líder do Partido Socialista, Nikos Androulakis, acusou o governo de proteger os funcionários da responsabilidade pela tragédia.

"Porque é que continuam tão impenitentes, continuando nesta via de insultos e arrogância? perguntou Androulakis aos legisladores.

"É por isso que hoje apresentamos uma moção de censura", acrescentou o líder dos socialistas grego.

Mitsotakis descreveu a moção de censura como uma manobra política e insistiu que não representa qualquer ameaça ao seu segundo mandato, que deverá terminar em 2027.

"Partidos de diferentes pontos de vista uniram-se numa frente comum anti-governo", disse Mitsotakis aos deputados.

"Não é a verdade que vos interessa. Mas caíram nas sondagens de opinião e estão à procura de uma razão para existir", acrescentou.

TAB // RBF

Lusa/Fim