Proteção Civil registou até às 12:00 de hoje 72 ocorrências devido ao mau tempo em Portugal continental

Portugal continental registou, entre as 00:00 e as 12:00 de hoje, 72 ocorrências relacionadas com o mau tempo, com as regiões de Coimbra, Lisboa e Setúbal a serem as mais afetadas, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.