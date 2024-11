Em declarações à agência Lusa, o oficial de operações da ANEPC, José Costa, adiantou que das 750 ocorrências registadas, 280 foram inundações, 221 quedas de árvores, 192 quedas de estruturas, 51 limpezas de via e nove movimentos de massa.

"O maior número de ocorrências foi registado na Grande Lisboa com 169, seguida de Coimbra com 135 e 92 na Área Metropolitana do Porto", disse José Costa, acrescentando que a situação foi acalmando durante a noite.

Segundo a mesma fonte, não há registo de vítimas, apenas alguns danos, ainda não quantificados.

"Tivemos uma situação em Mancelos, na freguesia de Amarante, no distrito do Porto, de duas pessoas que tiveram de ser realojadas devido à inundação da habitação", contou.

O oficial de operações da ANEPC disse ainda não haver registo de estradas cortadas por causa do mau tempo.

No domingo, entre as 00:00 e as 24:00, já tinham sido registadas 566 ocorrências relacionadas com vento forte e chuva, também sem vítimas. A região de Coimbra foi a mais afetada.

O norte e o centro de Portugal continental foram atingidos, entre domingo e hoje por uma superfície frontal fria, com vento e chuva por vezes forte e agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA referiu que a superfície frontal fria estava associada à depressão Bert (nome atribuído pelo Serviço Meteorológico da Irlanda).

DD // SB

Lusa/Fim