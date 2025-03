De acordo com o comandante Alberto Fernandes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em declarações à Lusa, as ocorrências mais relevantes registadas estão relacionadas com a queda de árvores e de estruturas, bem como a limpeza de vias.

As 744 ocorrências registadas envolveram 2.095 operacionais e 1.067 meios terrestres.

Entre as 00:00 e as 20:00 de hoje, dia em que se verificou um desagravamento das condições meteorológicas adversas, a ANEPC registou 95 ocorrências.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um novo agravamento do estado do tempo para segunda-feira, tendo colocado a grande maioria dos distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo, devido à precipitação, vento, queda de neve e agitação marítima.

Apenas os distritos de Viana do Castelo, Porto e Bragança não estão sob aviso amarelo, de acordo com informação disponível no site oficial do IPMA.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

