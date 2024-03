"Entre as 00:00 e as 18:00 de hoje tivemos o registo de 266 ocorrências", disse à Lusa o oficial de operações da ANEPC, acrescentando que no centro do país registaram-se 116 casos e, no norte, 79.

Segundo o comandante Alberto Fernandes, as situações mais relevantes foram a "queda de árvores e estruturas, pequenas inundações e limpezas de vias".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu alguns avisos até domingo de manhã, altura em que o "mau tempo irá começar a desagravar", acrescentou.

Segundo o IPMA, os distritos de Aveiro, Beja, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa e Setúbal vão manter-se sob aviso vermelho até domingo, devido à agitação marítima.

Já os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga estão com aviso laranja para queda de neve até domingo de manhã.

Porto, Aveiro e Coimbra ficam sob aviso amarelo de queda de neve até domingo.

SIM (ALN) // MCL

Lusa/Fim