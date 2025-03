De acordo com o comandante José Miranda, foram registadas 45 ocorrências na sub-região da Grande Lisboa e 13 na Península de Setúbal, distribuindo-se as restantes por outros locais do território continental.

Segundo o responsável, desde o início do alerta amarelo da ANEPC (às 00:00 de hoje), de entre o total de registos, ocorreram 52 quedas de estruturas, 42 quedas de árvores, 11 limpezas de via e apenas três ocorrências por inundações.

José Miranda indicou que "foi o fator vento o mais influenciador" para os incidentes.

O responsável adiantou ainda "não haver danos materiais, nem feridos" e referiu que as ocorrências foram todas de "fácil resolução".

Os distritos de Lisboa, Setúbal e Leiria estão desde as 06:00 de hoje sob aviso meteorológico amarelo devido à chuva forte, passando depois a laranja e estendendo-se a Faro e Beja devido à passagem da depressão Martinho, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além da chuva, a depressão vai trazer vento e ondulação forte até quinta-feira, sobretudo às regiões Centro e Sul.

Na terça-feira, em conferência de imprensa, a ANEPC alertou para o agravamento da situação meteorológica no território do continente nos próximos dias, com precipitação por vezes forte, vento e agitação marítima.

A autoridade informou também, com base em informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que entre hoje e quinta-feira, nas bacias urbanas do Tejo, "poderá ocorrer uma subida de caudais, com possibilidade de inundações".

