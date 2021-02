Em causa está o sistema de baixas pressões que se formou no canal de Moçambique no domingo e que, segundo comunicado de hoje do Instituto Nacional de Meteorologia (Inam), pode agravar-se nos próximos dias.

"O INGD apela às populações das províncias em risco a retirarem-se das zonas vulneráveis", lê-se no comunicado.

A depressão deve chegar à costa moçambicana no sábado, atingindo as províncias de Sofala (centro) e Inhambane (sul).

"Devido à interação deste sistema com uma frente fria muito ativa", as províncias de Maputo e Gaza podem também registar "chuvas fortes, localmente muito fortes, acompanhadas de trovoadas severas e ventos com rajadas fortes".

O país está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

Este ano milhares de pessoas já foram afetadas pelas intempéries.

A tempestade Chalane atingiu o centro do país no final do ano e provocou sete mortos, seguindo-se o ciclone Eloise, em janeiro, com um balanço de 12 mortos.

