Em comunicado enviado à agência Lusa, o SRPCBA refere que "na sequência da passagem do ciclone tropical Kirk pelo arquipélago, que irá provocar um agravamento do estado do tempo nos grupos Ocidental e Central a partir do final da tarde de segunda-feira", enviou para a ilha das Flores uma equipa "para reforçar o dispositivo operacional, como medida preventiva, uma vez que se prevê que possa ser uma das ilhas mais afetadas".

A equipa, constituída por nove operacionais (três elementos do corpo de bombeiros de Angra do Heroísmo, cinco elementos do corpo de bombeiros da Praia da Vitória e um Inspetor Coordenador do SRPCBA), partiu da ilha Terceira ao final da tarde e já se encontra nas Flores.

O SRPCBA solicitou aos corpos de bombeiros das ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) o reforço do número de elementos nos quartéis.

"Também os Serviços Municipais de Proteção Civil de Santa Cruz e Lajes das Flores e do Corvo foram notificados, no sentido de sinalizarem locais/zonas de risco que poderão ser afetados pelas condições meteorológicas adversas", indicou.

O SRPCBA recomenda à população que adote várias medidas de autoproteção como consolidar telhados, portas e janelas, circular só em caso de necessidade, afastar-se de áreas baixas junto da orla costeira, não praticar atividades relacionadas com o mar e seguir as instruções das autoridades.

A delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um comunicado onde refere que, pelas 09:00 de hoje, o centro do ciclone tropical Kirk (furacão de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson), "encontrava-se a cerca 1.724 km a oés-sudoeste dos Açores (ilha das Flores), com deslocamento para norte-nordeste a uma velocidade de 37 km/h [quilómetros/hora]".

"À medida que se desloca para leste, o centro do ciclone tropical irá passar a norte do arquipélago (...) provocando um agravamento do estado do tempo nas ilhas dos grupos Ocidental e Central, nomeadamente precipitação por vezes forte podendo ser acompanhada de trovoada, um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima, a partir do final da tarde de segunda-feira", acrescentou.

Estão previstas rajadas de vento até 115 km/h e ondas "que poderão atingir os 10 metros de altura significativa (17 metros de altura máxima) no grupo Ocidental".

No grupo Central dos Açores, "são esperadas rajadas até 90 km/h e ondas que poderão atingir os oito metros de altura significativa (14 metros de altura máxima)".

O IPMA emitiu um aviso vermelho para terça-feira para as ilhas do grupo Ocidental, devido às ondas que podem atingir 17 metros de altura.

Para as ilhas do grupo Ocidental e do grupo Central também foram emitidos avisos laranja e amarelo, por agitação marítima, vento e precipitação por vezes forte.

Segundo um comunicado do IPMA, o alerta vermelho para as ilhas do Corvo e Flores, é válido entre as 00:00 locais e as 06:00 de terça-feira, por agitação marítima, devido às previsões de ondas de oeste que podem "atingir os 17 metros de altura máxima".

Também por agitação marítima, estas duas ilhas vão estar sob aviso laranja entre as 21:00 de segunda-feira e as 00:00 de terça-feira e das 06:00 às 12:00 e entre as 00:00 e as 09:00 de terça-feira, devido ao vento.

