A medida foi determinada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Almada, no distrito de Setúbal.

Numa informação divulgada na página da Câmara Municipal, a Proteção Civil de Almada aconselha que sejam evitados passeios na praia, junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, que não seja praticada a pesca lúdica e que seja reforçada a amarração das embarcações atracadas e fundeadas.

O estado do tempo em Portugal está a ser afetado pela tempestade Kirk.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu vários avisos meteorológicos para hoje e quinta-feira no distrito de Setúbal.

Para hoje foi emitido o aviso amarelo para a agitação marítima das 06:00 às 15:00, com ondas de oeste com quatro a cinco metros de altura, e laranja das 15:00 às 00:00, com ondas de noroeste com cinco a seis metros de altura, podendo atingir os 11 metros.

Na quinta-feira, o aviso volta a ser amarelo, das 00:00 às 06:00, com a previsão de ondas de quatro a cinco metros de altura.

Relativamente ao vento, foi emitido aviso amarelo para hoje, das 06:26 às 15:00, com rajadas de 75 km/h.

Devido ao mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18:00 de terça-feira e as 09:00 de hoje 1.329 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria (77%) sido quedas de árvores e no Norte do continente.

"A região Norte foi a mais afetada pelo mau tempo com 988 ocorrências, sendo que o maior número - 415 - foi registado na Área Metropolitana no Porto com muitas quedas de árvores devido à ação do vento", adiantou à Lusa José Miranda, oficial de operações da ANEPC.

"Nestas ocorrências foram empenhados 3.850 operacionais e 1.321 meios terrestres", indicou.

GC (DD) // MCL

Lusa/Fim