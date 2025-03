Na sua página oficial, a Proteção Civil menciona que ocorreram 14 quedas de árvores, 13 desabamentos de estruturas edificadas e danos em cinco redes de fornecimento de água.

O concelho mais afetado foi o Funchal, com 23 ocorrências, seguindo-se o de Câmara de Lobos (cinco), Santa Cruz (três) e Machico (um).

"Reforçamos as recomendações partilhadas na sexta-feira nas redes sociais para o vento forte e as indicações da Autoridade Marítima Nacional no que concerne ao estado do mar", lê-se na informação do organismo regional.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todas as regiões da Madeira, incluindo a ilha do Porto Santo, sob aviso amarelo para a situação de vento forte até às 18:00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

