Em comunicado, a ANEPC refere que a "Operação Fátima 2024" terá a duração de dois dias, com início no domingo, durante os quais "será assegurada a prestação de assistência e socorro aos milhares de peregrinos que se deslocam ao Santuário de Fátima para as cerimónias religiosas".

A operação, realizada através do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, "visa aumentar a capacidade e rapidez de intervenção dos dispositivos que materializam o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e o Sistema Integrado de Emergência Médica, bem como, assegurar uma coordenação institucional efetiva e permanente no âmbito das estruturas de proteção civil", refere a Proteção Civil.

A ANPC acrescenta que se pretende também "garantir a mobilização, prontidão, empenhamento e gestão do emprego dos meios e recursos de proteção e socorro e antecipar as capacidades de reforço especializado, através da pré-formatação e pré-posicionamento de meios e recursos e efetivar uma matriz de planeamento flexível que permitirá minimizar o impacto do grande afluxo de cidadãos aos locais de celebração".

Na operação participam cerca de 300 operacionais, provenientes da estrutura operacional da ANEPC e dos corpos de bombeiros da região de Lisboa e Vale do Tejo, do Serviço Municipal de Proteção Civil de Ourém, da Força Especial de Proteção Civil da ANEPC, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da Cruz Vermelha Portuguesa, da Guarda Nacional Republicana e do Corpo Nacional de Escutas.

Estão ainda envolvidas outras entidades civis e religiosas, como a Associação de Servitas de Nossa Senhora de Fátima e a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo.

A ANEPC indica também que, junto ao recinto do Santuário, será instalado o comando operacional de todas as forças e entidades que integram o dispositivo, através da instalação de um Posto de Comando Operacional no Colégio de São Miguel, tendo deslocado para o local o Centro Tático de Comando.

A peregrinação internacional aniversária de maio ao Santuário de Fátima, 107 anos depois dos acontecimentos na Cova da Iria, é presidida pelo cardeal Juan José Omella, arcebispo de Barcelona, Espanha.

