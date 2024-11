A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) explica que, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é expectável a partir da tarde de hoje uma mudança gradual das condições meteorológicas, com a ocorrência de precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoada, na generalidade do território.

Entre os efeitos expectáveis, devido à precipitação intensa, destaca a ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, e a ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.

A chuva pode ainda originar instabilidade de vertentes, conduzindo a deslizamentos ou derrocadas motivados pela infiltração da água, fenómeno que diz poder ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo.

Outro efeito da chuva intensa poderá ser a contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes de incêndios rurais, enquanto episódios de vento forte podem levar a um arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.

O aviso lembra ainda que o piso rodoviário se pode tornar escorregadio devido à possível formação de lençóis de água nas vias, apelando a uma condução defensiva, com redução da velocidade e especial cuidado.

A ANEPC destaca que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis,

A ANEPC sugere à população que não atravesse zonas inundadas, precavendo o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.

Recomenda ainda que seja garantida a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas e que a população se mantenha atenta às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e forças de segurança.

Segundo o 'site' do IPMA, 10 distritos estão sob aviso amarelo - Aveiro, Braga, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo - devido à previsão de precipitação, por vezes forte, alguns até à manhâ de terça-feira.

VP // ZO

Lusa/fim