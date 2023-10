Em declarações aos jornalistas, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, revelou que a ANEPC decidiu elevar o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões da entidade, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo do continente.

Será também enviada à população um SMS preventivo a alertar para o risco de inundações e cheias.

