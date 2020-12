"É necessária especial atenção aos grupos populacionais mais vulneráveis - crianças, idosos e pessoas portadoras de patologias crónicas e população sem-abrigo", refere a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em comunicado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê vento e tempo frio nos próximos dias, com a descida da temperatura mínima na quinta-feira em todo o território do continente entre -1º e 10º graus e uma temperatura máxima que varia entre 5º e 17º graus.

Na sexta-feira, dia de Natal, está prevista uma temperatura mínima entre os -3º e 9º graus e uma máxima que varia entre 4º e 18º graus, assim com vento de quadrante Leste, soprando mais intenso nas terras altas até 80 km por hora, a partir da madrugada.

O IPMA prevê ainda a possibilidade de formação de neblinas, de gelo e de geada.

Num aviso à população, a ANEPC diz que o impacto destas condições de tempo "pode ser minimizado através da adoção de comportamentos adequados", recomendando que se evite a exposição prolongada ao frio e às mudanças bruscas de temperatura.

A Proteção Civil aconselha o uso de várias camadas de roupa, folgada e adaptada à temperatura ambiente, a ingestão de sopas e bebidas quentes e atenção com a proteção por parte de trabalhadores que exerçam a sua atividade no exterior, assim como uma condução defensiva em locais de provável formação de gelo na estrada.

Recomenda ainda "especial atenção" às braseiras e lareiras, que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte, com a adequada ventilação das habitações.

