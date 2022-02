Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o vento será "nordeste fresco a muito fresco, por vezes forte", tornando-se "gradualmente norte e diminuindo para moderado a fresco".

A visibilidade prevista para este período é "boa a moderada, por vezes fraca", enquanto a ondulação vai ser de dois a três metros na costa norte da ilha da Madeira e de 1,5 metros na parte sul.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", lê-se no aviso.

As situações meteorológicas adversas na Madeira, nomeadamente o vento forte, têm afetado o movimento das escalas de navios cruzeiro no porto do Funchal, que soma já quatro cancelamentos esta semana.

Também no Aeroporto da Madeira os voos programados foram afetados desde sábado, pelo que foram cancelados dezenas de voos e muitos aviões tiveram de divergir nos últimos dias.

Hoje as aterragens e descolagens começaram a realizar-se com normalidade.

AMB // ROC

Lusa/fim