"O projeto LIFE LUPI LYNX tem como objetivo melhorar as condições sociais e ecológicas que permitam a recuperação destas duas espécies ameaçadas da fauna portuguesa", informou hoje a Rewilding Portugal, entidade coordenadora do programa que reúne sete entidades portuguesas e duas espanholas.

A intenção passa por promover medidas, a sul do rio Douro, em áreas onde as duas espécies começam a surgir ou têm ainda uma presença irregular.

Em comunicado enviado à agência Lusa a Rewilding Portugal, que inicia este mês o projeto que dá continuidade "e permite expandir o trabalho desenvolvido" no âmbito do LIFE WolFlux, adiantou que a área de intervenção abrange cerca de 17 mil hectares em Portugal e Espanha.

"O trabalho à escala transfronteiriça permitirá conseguir melhores resultados, mais abrangentes e com maior impacto no futuro do lobo e do lince ibéricos, duas espécies-chave", frisou a entidade coordenadora do projeto, na mesma nota.

O aumento da abundância de presas silvestres e o restauro do habitat são duas das medidas a implementar a nível ecológico, assim como a promoção de uma coexistência pacífica com as comunidades humanas locais, aumentando as ferramentas de prevenção dos ataques ao gado, para evitar potenciais conflitos.

A aposta em atividades económicas que incentivem o respeito pela paisagem e pela biodiversidade é outro dos objetivos, tal como "a troca de conhecimentos e a capacidade dos atores locais na prevenção de danos ao gado e na deteção de crimes ambientais".

Segundo a Rewilding Portugal, os objetivos do projeto são "abrangentes e multidisciplinares", com o foco em resultados como "a melhoria do quadro legal relativo à utilização de cães de proteção de gado, a melhoria do habitat e o aumento da disponibilidade de presas, quer para o lobo, quer para o lince".

A utilização de boas práticas em mais de uma dezena de propriedades privadas, o aumento da utilização de medidas de prevenção de danos no gado, nomeadamente de cães de proteção de gado e de vedações, estão também no horizonte.

Outros resultados a alcançar são o estabelecimento de parcerias com centros de recuperação de fauna silvestre e laboratórios de análises toxicológicas, o apoio e promoção do turismo de natureza sustentável em terras de lobo e de lince e a realização de sessões participativas com agentes do território para encontrar soluções positivas que compatibilizem as atividades humanas com a presença destes predadores, salienta a organização de conservação da natureza.

A realização de programas de educação ambiental destinados a crianças e jovens estão também contemplados no programa.

O orçamento do projeto LIFE LUPI LYNX ronda os 3,5 milhões de euros.

