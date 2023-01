O projeto visa reabilitar e instalar montados de sobro e azinho na freguesia de Cachopo, "de forma a garantir a proteção e reabilitação dos solos, conservação das linhas de água e a recuperação dos ecossistemas e habitats naturais", informou a associação ambientalista em comunicado.

De acordo com a ANP|WWF, até março "será promovida a instalação de povoamentos arbóreos em mosaico com áreas arbustivas, pastagens naturais e galerias ripícolas".

A intervenção do projeto Plantar Montado corresponde a uma das áreas de intervenção prioritária - sítio da rede Natura 2000 do Caldeirão -- prevendo também o reforço de árvores, arbustos e ervas, com a utilização de matéria orgânica de podas e detritos vegetais para adubação natural.

As soluções a aplicar são baseadas na natureza, derivando de um conjunto de técnicas fundamentais para aquela zona "fortemente afetada pela desertificação, pelos fogos rurais e pela erosão torrencial", refere a associação.

A ANP|WWF recorda que o restauro da paisagem da Serra do Caldeirão começou em 2007 com um projeto ecológico na Ribeira do Vascão, na bacia do rio Guadiana, tendo depois escalado para o projeto Plantar Água (2019-2022), que permitiu restaurar 100 hectares de área afetada pelos incêndios, e para o projeto Plantar Água - Semear Futuro (2022-2024), que irá manter e ampliar esse restauro em mais 20 hectares.

"Depois do sucesso do projeto Plantar Água [...] é fundamental continuarmos a trabalhar em estreita parceria com as associações, autoridades e comunidades locais para recuperar o potencial produtivo tradicional da Serra do Caldeirão, como forma de combater a desertificação e reabilitar este território tão fragilizado", refere Ruben Rocha, da ANP|WWF, citado no comunicado.

O projeto Plantar Montado, desenvolvido pela ANP/WWF em parceria com a Câmara de Tavira e Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, é financiado por fundos comunitários através do Programa Operacional COMPETE 2020.

