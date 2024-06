Projeto oferece "novo lar" a animais e "nova vida" a idosos de Vila Franca de Xira

As cadelas "Cacau" e "Becky" ganharam um "novo lar" e as adotantes uma "nova vida" graças a um projeto da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira que junta idosos e animais do Centro de Recolha Oficial (CRO).