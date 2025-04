Denominado "Sound of Diversity", o projeto pretende "promover a diversidade, a igualdade e a inclusão, através de formatos participativos e acessíveis a públicos diversos, com enfoque em jovens, comunidades migrantes, minorias étnicas, pessoas LGBTQI+ e cidadãos habitualmente afastados dos processos cívicos", informou a autarquia de Óbidos, no distrito de Leiria, em comunicado.

Financiado pelo programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores (CERV), o projeto vai iniciar-se entre os dias 09 e 11 de maio, durante o Óbidos Vila Gaming, um evento dedicado ao 'gaming' e à cultura 'pop', que atrai, anualmente, milhares de visitantes à vila.

Em Óbidos, a programação do "Sound of Diversity" incluirá "momentos artísticos, atividades de partilha e reflexão sobre identidade, pertença e direitos humanos", pode ler-se na nota, na qual a autarquia sublinha que haverá "também uma oportunidade para recolher contributos do público, que irão alimentar debates em futuras etapas do projeto".

A programação tem início no dia 09, com um concerto de abertura na Praça da Criatividade, protagonizado por Stereossauro, com Ana Magalhães e Ricardo Gordo, e com os convidados especiais Carlão, Capicua, xtinto e o DJ set dos Beatbombers.

No dia 10, será inaugurada a exposição "O Amor Mata", da autoria do fotógrafo João Francisco Vilhena, seguida de uma conversa com o artista e Patrícia Ferreira, da Associação de Apoio à Vítima (APAV) do Cadaval, dedicada ao tema da violência doméstica e à "ténue linha entre o amor e o ódio".

Durante a tarde será dinamizada a oficina "Os Tropeços do Amor", dirigida a crianças e jovens e, em paralelo, realiza-se o painel "Videojogos e os Valores da União Europeia". O debate explorará o potencial dos videojogos como ferramentas de promoção da solidariedade, igualdade, inclusão e cidadania digital, integrando ainda as comemorações do Ano Europeu da Educação para a Cidadania Digital (2025), sublinha a organização.

Todas as ações realizadas no âmbito do projeto integram o Mês Europeu da Diversidade 2026.

O "Sound of Diversity" é uma rede europeia, com 13 parceiros, que liga cidades e eventos culturais de grande visibilidade com o propósito de fomentar a diversidade e combater a discriminação.

Em cada local, é criado um espaço comunitário -- o 'Sound of Diversity Stage' - que acolhe performances artísticas, debates e atividades participativas sobre temas sociais e políticas europeias.

Além de Óbidos, integram a rede festivais como o Khamoro Romani (Praga), o Multitude Festival (Seine-Saint-Denis), o Festival de Artes Variadas (Aleksandrów Lódzki), o Festival da Tolerância (Zagreb), os Dias Culturais de Bârlad (Roménia), a Festa Popular de Molfetta (Itália), o Festival de Dança Grega em Kileler (Grécia) e o Summer Dying Loud Festival (Polónia).

Entre os principais resultados esperados estão a produção de um guia prático sobre diversidade, inclusão e pertença, e a melhoria das políticas públicas locais nas áreas da igualdade e da integração.

