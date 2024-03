O organismo da Marinha britânica de Operações Marítimas Comerciais (UKMTO) indicou que o ataque ocorreu 23 milhas náuticas a oeste de Al Mokha, no Iémen, onde o navio foi "atingido por um projétil não identificado".

"O incêndio provocado foi extinto com êxito pela população", assinalou a UKMTO, ao acrescentar que a embarcação e seus tripulantes "se encontram a salvo" e com o navio a prosseguir o seu trajeto.

A ação não foi reivindicada até ao momento, apesar de os Huthis do Iémen já terem efetuado desde 19 de novembro dezenas de ataques contra a navegação comercial no mar Vermelho, no âmbito da sua campanha de solidariedade com os palestinianos da Faixa de Gaza, alvo das operações militares de Israel.

As operações dos Huthis intensificaram-se no último mês e provocaram a morte de três marinheiros, o afundamento de um cargueiro e importantes alterações no comércio marítimo mundial, e com esta formação xiita a prometer intensificar as suas ações no oceano Índico.

Em resposta a estes ataques, Estados Unidos e Reino Unido desencadearam uma campanha de bombardeamentos contra posições dos rebeldes no Iémen, apesar de o Huthis assegurarem que estas incursões não afetam as suas capacidades para prosseguir ataques contra esta via marítima.

Os Huthis indicam que estas ações se destinam a apoiar os palestinianos da Faixa de Gaza e provocar um impacto negativo na economia de Israel, enquanto o Governo internacionalmente reconhecido do Iémen considera que apenas servem os seus interesses propagandísticos e de recrutamento.

PCR // PDF

Lusa/Fim