O programa cultural Verão In.Str - Festival das Artes e da Cultura, que vai acontecer no centro histórico, nos diferentes bairros da cidade e nas freguesias de 17 de junho a 23 de setembro, foi apresentado hoje no dia dedicado ao concelho na Feira Nacional da Agricultura, que decorre em Santarém até domingo.

Organizada pelo município escalabitano em parceria com várias entidades e agentes culturais da região, a programação inclui espetáculos com Dino D'Santiago, que vai a Santarém apresentar o último álbum "Badiu", ou a Kumpania Algazarra.

A iniciativa tem programados "múltiplos eventos às quintas, sextas-feiras e sábados, em distintos palcos na cidade", de que são exemplo "os ritmos e tambores de Cabo Verde, do grupo Tafunamba", flamenco e sevilhanas, com Xambra, blues, com os Stonebones & Spagetti, encontros para dançar músicas tradicionais, com Dançarem, entre muitos outros.

Numa nota sobre o Verão In.Str, o município destaca, ainda, a presença do projeto Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, que vai juntar, em julho, "espetáculos de registos quase esquecidos", como sonoridades afegãs, com Ustad Fazel Sapand, ou música cigana, com Toy (António) e Emanuel Rosado.

Em julho, de 06 a 08, será apresentado o espetáculo comunitário "Um Canto de Liberdade", projeto de teatro musical com encenação histórica em torno da Revolução dos Cravos, dirigido pelo encenador Amauri Alves em parceria com Henrique Dias Alves e envolvendo uma centena de voluntários.

Às quartas-feiras, junto às piscinas municipais, há cinema ao ar livre, com programação com curadoria do Cineclube de Santarém e duas sessões com curadoria do Núcleo Rasgo e Waves of Youth, com destaque para os documentários "A Feira -- Uma reflexão sobre as artes de rua", de Patrícia Poção, e "Butts", de Carolina Semrau e Augusto Lima.

Os sábados serão dedicados às crianças e famílias, com espetáculos que vão percorrer, alternadamente, as ruas do centro histórico, os bairros do Jardim de Cima, Alto do Bexiga, Trigosas e Ribeira de Santarém, o Jardim de São Domingos, o Skate Parque e a Fonte das Figueiras, acrescenta.

A iniciativa in.Tradição, promovida em parceria com o INATEL, animará igualmente as manhãs de sábado, com 11 grupos a percorrerem as ruas do centro histórico.

A 4.ª edição do Festival de Estátuas Vivas vai acontecer de 11 a 13 de agosto, com a presença de 20 "estátuas" no centro histórico da cidade, com animação da Fanfarra Bizarra, voltando a Casa do Campino a receber o Rock da Velha (15 de julho) e as Cartaxo Sessions (16 de setembro).

O Projeto Vilas e a iniciativa Itiner'Arte asseguram a "descentralização e itinerância da cultura", levando a várias vilas e freguesias do concelho 27 eventos, que incluem arte urbana, teatro, cinema, residências artísticas e dança contemporânea.

"Outra das propostas desafiadoras deste ano é as 'Árvores que Tocam', um projeto do Laboratório Rural com concertos musicais com Julieta Silva à sombra de árvores musas, carismáticas, acarinhadas por todos e do povo que integram a memória coletiva local", destaca o município.

A música clássica marca igualmente presença com dois concertos, realizando-se também o XXX Encontro de Coros, a Semana do Piano, o Festival FAAMA, o Pictorin, dedicado às artes plásticas, e o Festival de Folclore Celestino Graça.

A programação de verão para Santarém foi apresentada pelo vereador com o pelouro da Cultura, Nuno Domingos, e por representantes das várias entidades e projetos envolvidos, como o Círculo Cultural Scalabitano, Centro Cultural Regional de Santarém, Conservatório de Música de Santarém, Luísa Andaluz Centro de Conhecimento, Inatel, Cineclube, Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, entre outros.

MLL // MLS

Lusa/Fim