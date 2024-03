A itinerância internacional da 35.ª bienal - que decorreu entre setembro a dezembro de 2023 com curadoria de Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel -- irá primeiro para Buenos Aires, na Argentina, entre 20 março e 27 de maio, depois Luanda, e finalmente La Paz, na Bolívia.

Luanda deverá acolher o programa no segundo semestre do ano, no Instituto Guimarães Rosa, indicou a organização, em comunicado.

Os artistas portugueses Carlos Bunga e Raquel Lima estiveram entre os 120 artistas selecionados para participar nesta 35.ª Bienal de São Paulo, desafiados a "dar voz às diásporas e povos nativos, alargando o diálogo local e internacional", segundo o programa do certame de arte contemporânea.

O título da bienal foi "criado como um convite às imaginações radicais a respeito do desconhecido, ou mesmo do que se figura no marco das im/possibilidades", segundo um texto da curadoria divulgado antes da abertura.

Os curadores selecionaram sobretudo artistas do Brasil, mas também de países como o México, Estados Unidos da América, Canadá, Espanha, França, Itália, Gana, Filipinas, Guatemala, Gana, Líbano e África do Sul.

Oitenta por cento dos artistas convidados - que apresentaram mais de mil obras de diferentes linguagens - eram negros, indígenas ou não brancos.

