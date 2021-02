A conferência é transmitida a partir do Centro Cultural de Belém (Lisboa), a sede da presidência portuguesa, e conta com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e da comissária europeia da Inovação, Investigação, Cultura e Educação, Mariya Gabriel.

O Horizonte Europa é o atual programa-quadro plurianual da UE destinado a apoiar a área da investigação e inovação, com um orçamento previsto de 95,5 mil milhões de euros, a aplicar entre 2021 e 2027.

Assentando em três pilares - excelência científica, desafios globais e competitividade industrial europeia, e Europa inovadora -, o objetivo do programa é promover a articulação com os programas nacionais de recuperação e resiliência dos 27 Estados-membros.

Na conferência participam ainda o presidente da Comissão da Indústria, Investigação e Energia do Parlamento Europeu, Cristian-Silviu Busoi, o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1993, Richard Roberts, o presidente da BioNTech, Ugur Sahin, o diretor-geral do departamento de investigação e inovação da Comissão Europeia, Jean-Eric Paquet, o presidente interino do Conselho Europeu de Investigação, Jean-Pierre Bourguignon, o presidente do Conselho de Administração do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, Gioia Ghezzi, entre outros.

No final da conferência, o ministro Manuel Heitor e a comissária europeia Mariya Gabriel dão uma conferência de imprensa conjunta.

JAYG // AMG

Lusa/Fim