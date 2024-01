Esta votação decorreu no XIII Congresso do Livre, que termina hoje no Porto, e no qual os membros e apoiantes presentes apresentaram cerca de 163 propostas de alteração ao documento inicial.

Do total de emendas, apenas 17 foram rejeitadas, incluindo uma que queria eliminar do programa eleitoral a proposta para retirar do currículo das escolas públicas a disciplina de Educação Moral e Religiosa e que gerou alguma discórdia no primeiro dia de reunião magna.

Ficou também decidido que o próximo congresso do Livre será em maio, sem data ou local definidos, com o objetivo de discutir e aprovar o programa eleitoral para as eleições europeias de junho bem como para a eleição de novos órgãos internos.

Durante a manhã intervieram vários cabeças-de-lista do Livre para as legislativas, e o discurso de encerramento do porta-voz Rui Tavares deverá decorrer pelas 13:00.

O Presidente da República convocou eleições legislativas antecipadas para dia 10 de março depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter apresentado a sua demissão em 07 de novembro do ano passado, após ter sido tornado público que era alvo de um inquérito judicial instaurado pelo Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça a partir da Operação Influencer.

ARL // ZO

Lusa/Fim