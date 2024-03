O documento, que foi discutido entre quarta-feira e hoje, foi votado favoravelmente pelos deputados dos três partidos que formam o executivo (23 do PSD, dois do CDS e um do PPM), com a abstenção dos cinco eleitos do Chega, um do PAN e um do IL.

Os 23 deputados do PS e o eleito do BE votaram contra o documento.

De acordo com o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, a rejeição do Programa do Governo com maioria absoluta implicaria "a demissão do Governo".

ASR // MLS

Lusa/Fim